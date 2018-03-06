РИАМО - 6 мар. Дорожно-транспортное происшествие осложнило движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на северо-западе столицы, сообщает Twitter-аккаунт Центра организации дорожного движения Москвы.

«В Алабяно-Балтийском тоннеле (в сторону Ленинградского проспекта) произошло крупное ДТП. Движение в тоннеле осуществятся по одной полосе. Объехать участок можно по улице Космонавта Волкова», - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.