РИАМО - 6 мар. Знаменитая сладкая гурьевская каша может стать одним из брендов Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Мы много говорим о развитии туризма, создании собственных «фишек» и идей для привлечения туристов. Одной из таких «изюминок» может стать как раз гурьевская каша. По легенде, она была придумана именно на территории нынешнего Рузского округа. Прорабатываем вопрос о том, чтобы раздать ее жителям в рамках празднования 690-летия, в будущем посмотрим, как сделать блюдо одним из наших брендов», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

По легенде, у графа Гурьева, чье имение находилось в селе Богородское, был крепостной повар и однажды к нему приехали высокопоставленные гости. На дворе стояла зима, и удивить их изысканными блюдами не представлялось возможным. Повар не растерялся и подал к чаю удивительный деликатес, который очень понравился гостям. Когда спросили, что это, граф Гурьев ответил, что это каша и с тех пор ее стали подавать в трактирах. На сегодняшний день существует порядка семи рецептов с различными наполнителями.

Гурьевская каша – необычное десертное блюдо. В гурьевской каше слои отваренной манной крупы чередуются с молочными пенками и сладкой начинкой из фруктов, ягод или орехов.