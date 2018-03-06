Считается, что самые провальные подарки для прекрасного пола на 8 марта – это сковородки и пылесосы, но иногда лучше подарить банальные духи и цветы, чем пытаться удивить половину. Жительницы Московского региона поделились с РИАМО, какие самые ужасные подарки они получали от своих мужчин на Международный женский день.

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Мария, 39 лет, домохозяйка:

«К подарку на 8 марта муж пытался меня заранее подготовить, намекал, что меня ждет что-то незабываемое. Мы сели в машину, он завязал мне глаза, а когда их открыла, обнаружила себя на летном поле рядом с вертолетом. Не знаю, как он до этого додумался, я точно не из тех экстремалок, кто мечтает прыгнуть с парашютом. У него была такая логика: у меня с детства боязнь высоты, которую он решил мне помочь преодолеть таким способом. Но раз уж приехали, я решила попробовать. Это был самый страшный день в моей жизни: помню только завывание ветра и дикий ужас. С парашютом я так и не прыгнула, орала так, что меня решили не трогать».

Маргарита, 27 лет, продавец-консультант:

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«Я за нужные и ценные подарки, без излишеств. Мы с мужем были вместе меньше года, и на первое 23 февраля я подарила ему довольно дорогие часы и от него ждала что-то подобное на 8 марта. На праздник он мне вручил красиво оформленный конверт. Думала, билеты на мюзикл, а там оказалось приглашение в свингер-клуб. Оказалось, мой муж – сексоголик скрывал свои пристрастия и не знал, как лучше мне об этом сообщить. Я оказалась к этому не готова, у нас начались конфликты, в итоге мы решили развестись».

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Карина, 22 года, студентка:

«Мой парень знал, что я давно хотела маленькую собаку типа той-терьера или чихуахуа, а сам он кошатник. Мы почти три года жили вместе, но так никого и не завели, потому что у меня аллергия на кошачью шерсть. Тогда он пошел на «компромисс». На 8 марта, вместо шотландской вислоухой, о которой сам мечтал, подарил мне котенка сфинкса. Кошка без шерсти, так что придраться вроде бы не к чему. Но, по-моему, это трэш, таких раздают при входе в ад. Чтобы не обижать любимого, я сделала вид, что рада. Назвала кошку Микробом».

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Полина, 26 лет, бухгалтер:

«Мой молодой человек родом с Кавказа, и, естественно, очень любит кавказскую кухню. Особенно баклажаны, он их готовит постоянно, с разным соусом и разными способами, но я не фанат этих овощей. А на прошлый день 8 марта случился апофеоз – он мне преподнес модный овощной букет, в котором были – баклажаны! Увидев мою реакцию, до него вроде бы дошло».

Марина, 45 лет, сотрудник метро:

«Несколько лет назад мой муж и двое сыновей, 8 и 9 лет, решили стать супергероями на один день. На 8 марта они принесли мне кофе в постель и на целый день освободили от домашних дел. Кроме кофе, все пошло не так. Я почувствовала себя героиней советского мультфильма про «прекрасную маркизу». Началось с того, что муж спалил завтрак. Потом младший сын начал мыть посуду, разбил тарелку и порезал руку, а старший стал пылесосить, опрокинул комод, и мои украшения засосало в пылесос. После обеда я сказала хватит и пошла готовить ужин».

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Виктория, 31 год, администратор ресторана:

«Муж никогда особо не парился с подарками, на 8 марта всегда дарил конверт с деньгами и стандартный букет. И я не то чтобы жаловалась, шла и покупала себе то, что мне нужно. В прошлом году он остался без работы и, соответственно, без денег. И тут на 8 марта вручает мне конверт с логотипом известного туроператора. Я уже представила, что это тур в теплые страны, а там – билеты на электричку в Клин. А конверт так, для антуража. Мое разочарование трудно было не заметить, я не фанат всех этих туров выходного дня по Подмосковью. Муж стал уговаривать и обещал провести экскурсию по достопримечательностям. Пришлось поехать».

Екатерина, 40 лет, госслужащая:

«Когда мне было 35, я получила в подарок от мужа набор косметики 45 плюс. Как будто с намеком или про запас, по акции купил. Банальные отговорки про то, что в магазине перепутали, не прокатили. Я обиделась и отомстила ему, подарила упаковку «Виагры» на день рождения».

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