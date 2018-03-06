РИАМО - 6 мар. В апреле в подмосковном Домодедове планируют оборудовать все площадки для сбора отходов контейнерами для раздельного сбора мусора, в настоящее время оборудовано около 200 площадок, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник Двойных выступил перед жителями с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. На отчете главы присутствовали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

«Уже 192 контейнерные площадки в городском округе Домодедово оборудованы дополнительными контейнерами для сбора мусора. До конца апреля мы планируем оборудовать все контейнерные площадки городского округа Домодедово контейнерами для раздельного сбора», - сказал Двойных.

Он отметил, что необходимо не просто начать разбирать мусор по фракциям, а начать формировать культуру обращения с отходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в Подмосковье, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.