РИАМО - 6 мар. В Домодедове в 2017 году появилось порядка 2 тысяч новых предприятий малого бизнеса, всего в городском округе работают около 7 тысяч подобных организаций, сообщил во вторник глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник глава подмосковного Домодедова Александр Двойных выступает перед жителями с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. На отчете главы присутствуют вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

«На территории городского округа работает почти 7 тысяч предприятий малого бизнеса, из которых 2 тысячи появилось в 2017 году. Это 20 тысяч рабочих мест», - сказал Двойных.

Он добавил, что на долю малого бизнеса приходится 24% от всего экономического оборота городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона сообщил, что около 50 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье в 2018 году, за пять лет в регионе появилось более 250 тысяч рабочих мест.