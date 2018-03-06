РИАМО - 6 мар. Дома культуры в 2018 году откроются в четырех военных городках Московской области - в Восходе, Власихе, Краснознаменске и Монине, сообщил во вторник начальник управления информационно-аналитической работы и связей с общественностью министерства культуры Московской области Олег Дядьков.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики проводит в городском округе Власиха выездное заседание на тему «О развитии и восстановлении инфраструктуры военных городков на территории Московской области».

«На 2018 год у нас запланировано открыть четыре дома культуры - это в Восходе, в Краснознаменске, во Власихе и в Монине», - сказал Дядьков в ходе заседания.

Он отметил, что в 2019 году капитальный ремонт будет проведен в доме культуры в городском округе Электросталь.