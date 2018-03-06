РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В гостинице «Лев» поселения Октябрьский подмосковных Люберец в ходе ссоры мужчина выстрелил в женщину, пострадавшая находится в больнице, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня (6 марта – ред.) в ходе бытового конфликта в гостинице «Лев» поселения Октябрьский городского округа Люберцы мужчина выстрелил в женщину. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказывают медицинскую помощь», – сказал сотрудник.

Он добавил, что следственный комитет проводит проверку.