РИАМО - 6 мар. С начала текущего года на дорогах Московской области число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Снижение погибших в ДТП за два месяца текущего года произошло на региональных и муниципальных автодорогах Подмосковья. Этого удалось достигнуть благодаря комплексному подходу по безопасности дорожного движения, реализованному в 2017 году», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

За два месяца в результате ДТП на дорогах региона погибло 116 человек, из них 65 на федеральных трассах, 45 на региональных и шесть человек на дорогах муниципального значения. За аналогичный период 2017 года погибло 133 человека.

При этом наибольшего снижения погибших в ДТП удалось добиться на муниципальных и региональных автодорогах, где снижение составило 45% и 30% соответственно.

По его словам, на региональных автодорогах «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» и Можайское шоссе за два месяца не зафиксировано ни одного случая погибших в ДТП. На Носовихинском шоссе зафиксировано снижение количества погибших на 40% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Также снижение на 38% произошло на федеральной трассе М-7 «Волга».

На указанных выше дорогах были реализованы комплексные меры по безопасности дорожного движения, в том числе на опасных участках установили тросовые и барьерные ограждения, установили светофоры, заменили дорожные знаки.

Количество раненых в результате аварии транспортных средств также идет на снижение, в 2017 году ранение получили 1116 человек, в текущем году был ранен 859 человек. Снижение составило 23% или 257 человек соответственно.

Число ДТП на дорогах Московской области в этом году снизилось более чем на 20% или на 173 ДТП. В 2017 году количество ДТП составило 866, в 2018 году – 693 за аналогичный период. На федеральных трассах произошло 230 ДТП, на региональных дорогах – 315, на муниципальных – 148 аварии.