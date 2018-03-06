РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мар. На нерегулируемом пешеходном переходе возле школы №6 в Мытищах установили два ростовых манекена в виде подростков и в форме юных инспекторов, сообщила начальник отдела пропаганды управления ГИБДД Московской области Мария Соленова.

По данным Мытищинского информагентства, конструкции появились к 45-летию создания отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). На манекенах закрепили несколько съемных световозвращающих элементов. Ими могут воспользоваться пешеходы для безопасного перехода проезжей части.

«Сегодня (6 марта – ред.) в Мытищах возле школы №6 дан старт акции к 45-летию со дня создания отрядов ЮИД. Ребята, выходя на пешеходный переход, могут взять световозвращающий элемент с манекена и с его помощью дать сигнал водителю. Таким образом, школьники смогут спокойно переходить дорогу, не боясь за свою безопасность», – сказала Соленова.

По ее словам, внедрение подобной меры поможет водителям обращать внимание на юных пешеходов во время движения. Соленова пояснила, что многие дети становятся участниками ДТП случайно, порой их просто не видно из-за снежных завалов и зеленых насаждений. Световозвращающий жезл можно взять с одной стороны дороги и прикрепить к манекену с другой. Это позволит детям стать заметнее на дороге, особенно в темное время суток.

«Данная акция проходит в игровой форме, так ребята лучше запоминают правила дорожного движения (ПДД). Естественно, при этом вблизи каждой школы находятся сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС). Данных ростовых манекенов в Московской области более 100, они есть практически в каждом муниципальном образовании», – уточнила Соленова.

По сведениям агентства, участники отрядов ЮИД из школ №№29, 10, 12 в рамках акции напомнили пешеходам о ПДД, вручили световозвращающие элементы и информационные брошюры. Они помогли перейти дорогу подросткам, молодым мамам с детьми, пожилым местным жителям. После дежурства на пешеходном переходе для них были организованы экскурсии на базе автоколонны 1375-филиала Мострансавто, автошколы «Автопилот», музея службы в здании ГИБДД.

Сейчас в Подмосковье организовано более 1 500 отрядов ЮИД в которых состоит 23 тысячи юных инспекторов дорожного движения. Госавтоинспекция региона совместно с общественностью на наиболее оживленных нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений в течение года будет проводить подобные тематические акции с ростовыми муляжами в виде юных инспекторов дорожного движения.