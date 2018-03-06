РИАМО - 6 мар. Зима 2017-2018 годов в Москве и Подмосковье заняла второе место по количеству осадков в истории метеонаблюдения, уступив только зиме 1965-1966 годов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Рекордным стало количество осадков, выпавших за календарную зиму: оно составляет 217,5 миллиметров, что ставит прошедшую зиму на второе место после зимы 1965-1966 годов с сезонным количеством осадков 249 миллиметров», — говорится в сообщении.

Кроме того, рекорды бились и по количеству снега. За 140 лет инструментальных наблюдений в Москве было лишь два года, когда за холодный период в виде снега три-четыре раза выпадало рекордное количество осадков: 1960 и 2005 годы. 2018-й стал третьим.

Как уточняется в сообщении, новые рекорды суточного количества осадков были установлены 3 и 4 февраля и 4 марта. Поскольку текущий март в Московском регионе идет по холодному сценарию, не исключены и новые рекорды.