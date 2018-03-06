РИАМО - 6 мар. В центре столицы в элитном квартале апартаментов «Сады Пекина» на Маяковской открылось сразу три новых пространства – шоу-рум уникальных сейфов для часовых коллекций и ювелирных украшений BUBEN&ZORWEG, салон красоты ERWIN Beauty и стоматология Smile Arts, общая площадь помещений составляет около 500 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент».

Элитный квартал «Сады Пекина» введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Проект включает в себя элитные апартаменты и панорамные пентхаусы с видом на Кремль, храм Христа Спасителя, ММДЦ «Москва-Сити», двухэтажную подземную парковку на 427 машино-мест, а также 7 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.

«Сегодня элитный комплекс «Сады Пекина», введенный в эксплуатацию в 2016 году, наполняется качественной торговой инфраструктурой. Благодаря уникальному местоположению – шаговой доступности от Садового кольца и бизнес-центров Тверской улицы объект востребован владельцами бутиков и высококлассных сервисов, разнообразных по своему назначению», – отметил старший вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.

Он подчеркнул, что коммерческие помещения в составе жилых комплексов «Галс-Девелопмент» составляют порядка 15-18% от общей площади проекта и пользуются популярностью на всех этапах продаж.

В бутике BUBEN&ZORWEG представлены традиционные модели тайммувер-шкатулок для наручных часов, футляры для хранения драгоценностей, хьюмидоры и интерьерные часы. Для своих изделий компания выбирает самые качественные материалы из ценных пород дерева, гранита и других природных материалов. Для внутренней обшивки подобраны мягкие ткани, которые бережно заботятся о часах: нубук, замша, бархат и алькантара.

Пространство ERWIN Beauty – первый в России салон красоты в уникальной концепции Style-Beauty-Party. Спектр услуг нового салона включает в себя ногтевой сервис на косметике EVO и Smith & Cult, стрижки, укладки и окрашивание волос средствами Kevin.Murphy, R+Co и Eliokap, услуги визажа и косметологические процедуры.

Стоматологическая клиника Smile Arts работает по мировым стандартам и оказывает полный спектр услуг с применением новейших технологий, инновационного оборудования и материалов. В команде клиники работают высококвалифицированные врачи по самым современным методикам с уникальным подходом к каждому пациенту и клиническому случаю.