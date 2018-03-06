РИАМО - 6 мар. Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Щелковском районе Подмосковья оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управление провело проверку в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,09 гектара, расположенного в Щелковском районе Московской области, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ. В результате проверки выявлено, что часть участка перекрыта бетонным основанием, на котором установлено антенно-мачтовое сооружение.

«За выявленные нарушения собственник привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.