РИАМО - 6 мар. Предоставление в аренду объектов городской собственности пополнило бюджет Москвы в 2017 году примерно на 73 миллиарда рублей, сообщил журналистам во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Порядка 73 миллиардов рублей городской бюджет получил в прошлом году от сдачи имущества в аренду», - сказал Гаман.

Он отметил, что в аренду предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки.

Ранее Гаман сообщил, что в Москве около 2 миллионов квадратных метров недвижимости городской собственности предоставлены в аренду, 35% из них предоставлены для малого и среднего предпринимательства.