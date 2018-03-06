РИАМО - 6 мар. В Москве в 2018 году на специализированных торгах с фиксированной льготной арендной ставкой для предпринимателей малого и среднего бизнеса представят порядка 300 помещений, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в 2017 году было принято постановление, согласно которому для субъектов малого и среднего предпринимательства предполагается проведение специализированных торгов по фиксированной начальной ставке в размере 4,5 тысяч рублей за квадратный метр.

«Положительный опыт, который у нас по данному направлению состоялся, позволяет нам на текущий год поставить более амбициозные планы, поэтому для субъектов малого и среднего предпринимательства с фиксированной ставкой на начало торгов в размере 4,5 тысяч рублей мы увеличим в три раза. И такой объем составит порядка 300 объектов городской собственности», - сказал Гаман.

Он добавил, что в 2017 году для бизнесменов в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства было предоставлено на специализированных торгах с фиксированной льготной ставкой порядка 100 помещений.