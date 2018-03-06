РИАМО - 6 мар. Жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года обеспечены лекарственными препаратами более чем по 475 тысячам рецептам на общую сумму в размере 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Лекарственные препараты, выписанные по рецептам, предназначены для лечения таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, бронхиальная астма и другие», - сказала Забралова

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь рассказал, что число жителей Подмосковья, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения, с начала этого года увеличилось на 5 тысяч и составляет около 670 тысяч человек.

«Вопрос льготного лекарственного обеспечения граждан Подмосковья постоянно находится у нас на контроле. В 2018 году выделено 11,8 миллиарда рублей на обеспечение населения льготными лекарствами, это на 12% больше, чем в прошлом году», – отметил Марков.

Министр добавил, что уточнить информацию о наличии льготных лекарств можно по телефону горячей линии министерства Московской области: 8 (495) 748-48-80.

В настоящее время жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям, могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска, в том числе в пяти круглосуточных аптечных организациях полного цикла.