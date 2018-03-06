РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец во вторник приняли участие во флешмобе к Международному женскому дню, на автодроме в Дзержинском они поставили служебные автомобили в форме гигантской «восьмерки», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (6 марта - ред.) инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на автодроме в Дзержинском выложили гигантскую «восьмерку» из служебных автомобилей. Эту акцию мы посвятили предстоящему Международному женскому дню», – сказала сотрудница службы пропаганды БДД Люберец Светлана Сидорова.

По ее словам, после акции для сотрудниц управления ОГИБДД проведут мастер-класс по контраварийному вождению. Участницы научатся выходить из заноса, освоят полицейский разворот и другие маневры.