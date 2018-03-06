РИАМО - 6 мар. Более 150 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья получили помощь от сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в метро Москвы, сообщил журналистам во вторник замначальника службы пассажирских сервисов, начальник центра Роман Чернышов.

«В 2017 году мы предоставили услугу по сопровождению более 150 тысячам пассажиров (маломобильным гражданам – ред.). Это больше на 17% по сравнению с прошлым годом. В 2017 году инспекторы ЦОМП помогли почти 1,5 тысяче пассажиров на инвалидных креслах, что в семь раз превышает показатель 2016 года», - сказал Чернышов.

По его словам, чтобы повысить доступность метрополитена для маломобильных пассажиров было закуплено десять лестничных подъемников.

Планируется, что благодаря закупленных подъемниками в метро могут обслужить в два раза больше маломобильных пассажиров.

«Мы понимаем важность социальной адаптации маломобильных групп населения в современном обществе, поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с различными культурными и социальными учреждениями», - отметил Чернышов.

Он добавил, что в ноябре 2017 года совместно с Государственным музеем – культурным центром «Интеграция» имени Островского метрополитен заключил соглашение о взаимодействии и сопровождению маломобильных граждан до различных музеев.

«Услугами сопровождения уже воспользовались более 160 пассажиров. В конце февраля этого года было заключено аналогичное соглашение с государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина», - сказал Чернышов.