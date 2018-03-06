РИАМО – 6 мар. Клиенты банка «Возрождение» смогут открыть вклад «Максимальный доход» в долларах США, минимальная сумма вложения составляет 1,5 тысячи долларов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Вклад «Максимальный доход» банка «Возрождение» стал доступен в долларах США. Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах банка. При открытии вклада на полгода процентная ставка составит 1,5% годовых, на год — 2%, на полтора года — 2,1%. Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока», — говорится в сообщении.

Минимальная сумма вложения составляет 1,5 тысячи долларов США, максимальная – 170 тысяч долларов, но не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ. Срок размещения на выбор клиента – 181, 367 или 547 дней. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Как уточняется в сообщении, инвестиционное страхование жизни – комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Открыть вклад можно в любом офисе банка «Возрождение». Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).