РИАМО – 6 мар. Центральная избирательная комиссия России готова рассмотреть возможные жалобы на показ фильма «Крым» на Первом канале в день тишины перед выборами президента РФ, сообщает во вторник «Интерфакс».

Накануне дирекция общественных связей Первого канала сообщила, что 17 марта покажет телепремьеру художественного фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова. Выборы президента РФ состоятся 18 марта, а в день, предшествующий этому запрещена любая агитация. Это так называемый день тишины.

«Я не имела возможности посмотреть этот фильм (Крым – ред.) и мне трудно сказать, есть ли там признаки агитации. Но если кто-то считает, что его права будут нарушены, он вправе обратиться с жалобой в ЦИК, и мы внимательным образом ее рассмотрим», - сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По ее словам, на данный момент никаких жалоб по данному фильму, его трансляции в эфире не поступало.

За основу многих эпизодов фильма взяты реальные события, происходившие в Крыму в марте 2014 года. Одной из главных задач создателей картины было предельно корректно по отношению к народам России и Украины рассказать о «Крымской весне».

Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын и Евгения Лапова. Автор сценария, генпродюсер и режиссер - глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. Также в работе над сценарием принял участие Владимир Брагин. Российская премьера состоялась 28 сентября 2017 года. Фильм не вышел в прокат на Украине.

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