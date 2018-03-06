РИАМО - 6 мар. Председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова назвала сроки размещения закупок в различных сферах в 2018 году, передает корреспондент РИАМО.

«Самое главное - это публикация закупок в установленные сроки. Необходимо опубликовать закупки по ремонту дорог до 15 марта, обращаю внимание, что 20% уже опубликованы. По ремонту дворов - до 1 апреля, министерству здравоохранения обеспечить публикацию закупок медоборудования для объектов здравоохранения - до 1 мая, также до 1 мая на благоустройство парков, до 15 мая - по общественным территориям», - сказала Волкова в ходе заседания правительства Московской области.

Она отметила, что на особый контроль нужно взять закупки по ряду объектов ЖКХ, строительству объектов социального назначения, в частности. закупки на строительство детских садов в Королеве и Домодедове.