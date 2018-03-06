РИАМО - 6 мар. На Раменский, Пушкинский районы и Шатуру поступает наибольшее количество жалоб при проведении муниципальных закупок, сообщила во вторник председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Антилидеры рейтинга областных заказчиков по жалобам - это Раменский район - более 50% обоснованных жалоб, Пушкинский район и Шатура - чуть менее 50%», - сказала Волкова.

Она отметила, что среди проблем - отсутствие системного взаимодействия внутри ведомств, отсутствие сформированных земельных участков для строительства, срывы сроков по уже опубликованным закупкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2017 году в Подмосковье на закупках сэкономили 22 миллиарда рублей. Качество организации торгов должно находиться под персональным контролем глав муниципалитетов Подмосковья.

Общий объем средств, размещаемых ежегодно на госзакупках в Подмосковье, составляет около 220 миллиардов рублей.