РИАМО – 6 мар. Дату обязательной маркировки сигарет могут перенести в России на год, она может начаться лишь с 1 июля 2019 года, пишет во вторник газета «Известия».

«Обязательная маркировка сигарет в России может начаться лишь с 1 июля 2019 года, то есть на год позже ранее запланированной даты, — это следует из законопроекта Минздрава, с которым ознакомились «Известия». Правительству необходимо время, чтобы проанализировать результаты добровольного эксперимента по маркировке сигарет, который стартовал в январе 2018 года», - говорится в статье.

Согласно принятому еще в 2016 году закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ), с 1 июля 2018 года в России должна начать работу система отслеживания производства и продажи табачных изделий. Для предупреждения незаконной торговли сигаретами каждая пачка и упаковка подлежат маркировке в обязательном порядке. Минздрав предлагает отложить начало маркировки на год.

Замглавы ведомства Дмитрий Костенников разослал на согласование в министерства поправки в 15-ФЗ. В документе предлагается запустить систему отслеживания на год позже, то есть с 1 июля 2019 года.

«Дело в том, что в декабре прошлого года правительство приняло постановление о проведении добровольного эксперимента по маркировке табачных изделий с 15 января по 31 декабря 2018 года. С учетом сроков проведения эксперимента и предстоящего анализа его результатов Минздрав предлагает скорректировать запуск обязательной системы отслеживания», - подчеркивает издание.

Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора информационной системы маркировки — рассказал газете, что в ходе пилотного проекта на каждую пачку сигарет наносится цифровой код Data Matrix, который позволяет отслеживать перемещение каждой пачки сигарет на всех этапах движения — от производителя до магазина. При этом в рознице изделие без маркировки продать будет невозможно: операция будет приостановлена благодаря функционалу онлайн-касс.

«Система ЦРПТ технологически отличается от тех, которые уже используются в России на рынках алкоголя и меховых изделий, а также лекарств, операторами которых выступают Росалкогольрегулирование и Федеральная налоговая служба соответственно», - добавляется в материале.