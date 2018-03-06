РИАМО - 6 мар. В Москве свыше 35% арендованных помещений городской собственности предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщил журналистам во вторник министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«На сегодняшний день у нас в аренду из городской собственности предоставлено практически 2 миллиона квадратных метров. Из них более 35% для субъектов малого и среднего предпринимательства», - сказал Гаман.

Он добавил, что приоритетом для городской земельно-имущественной политики является поддержка субъектов малого предпринимательства.

По его словам, аренда помещений, находящиеся в собственности города, является безопасной.