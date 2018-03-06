РИАМО - 6 мар. Мособлконтроль попросил губернатора Московской области Андрея Воробьева дать поручение о полном переходе на заключение контрактов через специальный портал до конца года.

«Прошу дать поручение обеспечить долю контрактов, заключаемых с применением портала исполнения контрактов, до 1 июля - 80% от количества всех заключаемых контрактов, и до конца года 100%», - сказал во вторник руководитель Главного контрольного управления Московской области Виктор Королихин на заседании регионального правительства.

По его словам, портал помогает заказчикам исключить нарушения.