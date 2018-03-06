РИАМО - 6 мар. В подмосковном Одинцове полицейские задержали мужчину, у которого изъяли свыше 13 граммов амфетамина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четвертого марта в 12:30 в городе Одинцово, улица Маршала Неделина, установлен и доставлен в полицию мужчина 1994 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 13,4 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).