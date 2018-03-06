РИАМО - 6 мар. Более 5 тысяч человек и 3 тысяч организаций в Московской области прошли обучение перед внедрением системы электронного учета контрактов, сообщил во вторник руководитель Главного контрольного управления Подмосковья Виктор Королихин.

«Прежде чем внедрять систему (электронного учета - ред.), необходимо было провести обучение. За последние полгода Мособлконтролем было обучено более 3 тысяч организаций и более 5 тысяч пользователей», - сказал Королихин.

Он уточнил, что в прошлом году было заключено 400 тысяч контрактов, однако проверить из них удалось только 0,5%. Переход на электронную систему учета позволить охватить все контракты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил важность перехода на электронный документооборот в Подмосковье.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что в России в течение последующих шести лет все государственные услуги планируют перевести в электронный вид. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами.