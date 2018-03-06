РИАМО - 6 мар. Почти 40% государственных закупок в Подмосковье пришлось в 2017 году на малые и средние предприятия, с 2012 года доля госзакупок среди субъектов МСП увеличилась в Московской области в десять раз, сообщила во вторник председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Около 40% консолидированного бюджета Московской области приходится на закупки, принципиально важно эффективно управлять этими расходами. Процент экономии сохранился на прежнем уровне, в денежном выражении вырос и составляет 22 миллиарда рублей. Увеличилась до 38% доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, что, начиная с 2012 года, доля таких закупок увеличилась практически в 10 раз», - сказала Волкова на заседании правительства региона.

Она также подчеркнула, что удалось сократить долю несостоявшихся торгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2017 году в Подмосковье на закупках сэкономили 22 миллиарда рублей. Качество организации торгов должно находиться под персональным контролем глав муниципалитетов Подмосковья.

Общий объем средств, размещаемых ежегодно на госзакупках в Подмосковье, составляет около 220 миллиардов рублей.