РИАМО - 6 мар. Строители завершили первую очередь реконструкции столичного аэропорта «Шереметьево», реконструированным объектам выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте осуществляются в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» и постановления правительства РФ «О программе подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу». Государственным заказчиком выступает Федеральное агентство воздушного транспорта, а заказчиком-застройщиком является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированных объектов капитального строительства международного аэропорта «Шереметьево». Реконструкция аэропорта проходит поэтапно, и в настоящее время, в соответствии с графиком работ, завершены очередные этапы первой очереди реконструкции», - отмечается в сообщении.

Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Шереметьево» направлена на увеличение пропускной способности, обеспечение его соответствия требованиям эксплуатации современных воздушных судов и, как следствие, повышение уровня безопасности полетов. Кроме того, реализация программы развития позволит «Шереметьеву» стать одним из крупнейших пассажирских и грузовых хабов мира.

Также в «Шереметьеве» предусмотрено строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП), так как две существующие ВПП не могут одновременно принимать воздушные суда. Третья полоса будет работать независимо от двух других, что практически вдвое повысит пропускную способность аэропорта.

Длина новой полосы в «Шереметьеве» составит 3,2 тысячи метров. На ней смогут совершать посадку все типы воздушных судов как российского, так и иностранного производства. Третья ВПП должна заработать летом 2018 года и будет введена в эксплуатацию до начала чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов.

На территории Московской области для команд-участниц чемпионата мира 2018 года готовят 17 тренировочных баз, на 11 из которых сейчас близятся к завершению строительные работы и этапы реконструкции.