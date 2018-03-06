РИАМО - 6 мар. Около 10% недостроенных объектов планируют снести в Московской области в 2018 году, основные работы запланированы на вторую половину следующего года, сообщил во вторник начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

Всего в регионе зафиксировали 500 недостроенных зданий, часть из них подлежит сносу.

«До 20 марта нам должны главы предоставить утяжеленные дорожные карты (по ликвидации недостроев - ред.). В этом году мы прогнозируем порядка 10%. Основной блок работы - вторая половина 2019 года», - сказал Гордиенко.

Он отметил, что до 1 июня в регионе планируют снести первые 10 недостроев, среди них снос сгоревшего здания «Синдики».

Ранее Гордиенко сообщил, что механизм сноса установлен федеральным законом. Борьбу с недостроями предлагается вести тремя способами: 174 самовольных постройки снести, часть законных построек достроить, другую часть в случае невозможности достройки или отказа собственника - снести. Из 500 объектов 43% жилых недостроев, 48% - нежилые объекты и 9% инженерные сети, брошенные дороги.