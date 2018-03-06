РИАМО - 6 мар. Правообладатель рынка «Синдика» пока не обращался к властям Подмосковья с проектом нового объекта, сообщил во вторник начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Ранее Гордиенко сообщил, что снести остов сгоревшей «Синдики» должны до 1 июня за счет собственника.

«У объекта есть правообладатель, после того, как он обратится со своим проектом, будет понятно. Скорее всего он будет использоваться по тому целевому назначению, по которому он сегодня находится в правообладании», - сказал Гордиенко.

Он отметил, что пока собственник такие документы не предоставлял.

Пожар в торговом центре «Синдика» на территории Московской области в районе 65-го километра МКАД начался 8 октября 2017 года около 15:00. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, произошло обрушение на площади 1 тысячи квадратных метров, были эвакуированы около 3 тысяч человек. При пожаре пострадали три человека. Возгорание тушили почти двое суток. Убытки от пожара понесли более 1 тысячи арендаторов.