РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в квартире, есть пострадавший, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС 5 марта в 13:21 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Подольск, улица Маштакова, дом 5Б, квартира 31.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 13:57. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», – говорится в сообщении.