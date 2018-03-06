РИАМО - 6 мар. Муниципалитеты Подмосковья должны до 20 марта подготовить дорожные карты по ликвидации недостроев, первые подобные объекты будет снесены в регионе до 1 июня, среди них торговый комплекс «Синдика», сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

«Первая очередь объектов под снос находится в Балашихе, Красногорске, Истре, Серпухове, Одинцовском районе. Муниципалитетам необходимо до 20 марта подготовить дорожные карты по ликвидации недостроев, затем приступить к сносу и предоставить отчет в срок до 1 июня 2018 года», - сказал Гордиенко на заседании регионального правительства.

Он уточнил, что средняя стоимость обследования составляет порядка 70 рублей за квадратный метр, средняя стоимость работ по сносу объекта составляет порядка 650 рублей за кубический метр.

Согласно презентации, в число объектов под снос вошли торговый комплекс «Синдика», «Зеленый театр» в парке культуры и отдыха в Балашихе.

По словам начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, на сегодняшний день есть понимание по 10 объектам, которые будут сносить в области до 1 июня 2018 года, из них большая часть находится в Балашихе, Серпухове, Истре, Красногорске и Одинцовском районе.

«До 1 июня должны демонтировать основной остов сгоревшего здания. <...> «Синдику» будут сносить за счет собственника», - сказал Гордиенко журналистам.

Ранее Гордиенко сообщил, что в общей сложности в Подмосковье на конец февраля выявили около 500 недостроев, более трети из них являются самовольными подстройками. Механизм сноса установлен федеральным законом. Борьбу с недостроями предлагается вести тремя способами: 174 самовольных постройки снести, часть законных построек достроить, другую часть в случае невозможности достройки или отказа собственника - снести. Из 500 объектов 43% жилых недостроев, 48% - нежилые объекты и 9% инженерные сети, брошенные дороги.

Пожар в торговом центре «Синдика» на территории Московской области в районе 65-го километра МКАД случился 8 октября 2017 года. Возгорание тушили почти двое суток. Убытки от пожара понесли более 1 тысячи арендаторов.