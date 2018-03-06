РИАМО - 6 мар. Около 20% подмосковных недостроев возводили за счет бюджетных средств, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко на заседании регионального правительства.

По его словам, на территории Московской области в 66 муниципалитетах находятся 500 объектов незавершенного строительства. Порядка 35% их них - самовольные постройки.

«Из 500 объектов 43% жилых недостроев, 48% - нежилые объекты и 9% инженерные сети, брошенные дороги. Отдельная проблема - это долгострой, возводимый за бюджетные средства, их 18%. По муниципальным объектам органам местного самоуправления необходимо утвердить дорожные карты по дострою или сносу», - сказал Гордиенко.

Он отметил, что по объектам федеральной, областной собственности и собственности Москвы дорожные карты должно согласовать министерство имущественных отношений Московской области.