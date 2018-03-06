РИАМО - 6 мар. В подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали женщину, у которой изъяли около 4 граммов героина, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пятого марта в 15:00 в городе Сергиев Посад, улица 1-й Ударной Армии, установлена и доставлена в УМВД женщина 1983 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 3,71 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).