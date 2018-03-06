РИАМО - 6 мар. В Москве 5 тысяч сотрудников сферы культуры прошли обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.

«Мы обучили 5 тысяч сотрудников сферы Московской культуры, как работать с такими посетителями, начиная с 2016 года», - подчеркнул Филиппов.

По его словам, в вопросе адаптации культурных объектов Москвы для маломобильных граждан важны два вопроса: обеспечение пандусов, дверных проемов для людей с ОВЗ, сервисы для слабослышащих и слабовидящих граждан и прочее. Вторым вопросом является подготовка сотрудников сферы культуры для работы с маломобильными людьми.

Как сообщается в справочных материалах, 71% московских музеев адаптированы для людей с ОВЗ, из них 29% оснащены пандусами, 18% - лестничными подъемниками, 63% имеют проемы, пригодные для инвалидных колясок и еще 43% музейных экспозиций снабжены тактильными материалами.