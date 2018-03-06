РИАМО - 6 мар. Совет молодежи Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предлагает москвичам принять участие в акции #поздравляйсегодня, поздравив девушек и женщин с 8 Марта накануне праздника и разместив фото в социальных сетях, сообщил РИАМО во вторник руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

«Идея акции #поздравляйсегодня заключается в том, чтобы ее участники поздравляли прекрасных дам с праздником накануне, а также размещали на страницах в соцсетях фото с поздравлениями и хештегом», - сказал Юрьев.

По его словам, во вторник в столице рабочее движение, сильных затруднений нет. Мужчинам предлагают поздравить девушек с этим прекрасным днем заранее, и сам праздничный день провести с любимыми, а не в дороге.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.