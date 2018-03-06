РИАМО - 6 мар. Около 500 недостроев выявили в общей сложности в Подмосковье на конец февраля, более трети из них являются самовольными подстройками, сообщил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

«На февраль 2018 года на территории Московской области в 66 муниципалитетах выявили 500 объектов незавершенного строительства. Порядка 35% самовольные постройки, 127 из них расположены в городских округах, у указанных муниципалитетов есть возможность осуществлять снос во внесудебном порядке», - сказал Гордиенко на заседании правительства Московской области.

Он отметил, что механизм сноса установлен федеральным законом. Борьбу с недостроями предлагается вести тремя способами: 174 самовольных постройки снести, часть законных построек достроить, другую часть в случае невозможности достройки или отказа собственника - снести.

«Из 500 объектов 43% жилых недостроев, 48% - нежилые объекты и 9% инженерные сети, брошенные дороги», - отметил Гордиенко.