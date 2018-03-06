РИАМО - 6 мар. Переход на электронный контроль позволит охватить все заключаемые контракты в Московской области, в прошлом году их заключили более 400 тысяч, сообщил во вторник руководитель Главного контрольного управления Московской области Виктор Королихин.

«Переход на электронную отчетность позволит установить контроль над всеми контрактами. Если в 2017 году при проведении контрольных мероприятий нами было проверено более 2 тысяч контрактов, что составляет 0,5% от всех контрактов, автоматизация этой деятельности позволит охватить контролем все заключаемые в Московской области контракты. Их по итогам 2017 года было более 400 тысяч», - сказал Королихин на заседании регионального правительства.

Он добавил, что Московская область создала один из первых в России функционал контрактной системы, предусматривающий электронный документооборот в ходе исполнения контрактов.

Ранее губернатор отметил важность перехода на электронный документооборот в Подмосковье.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин отметил, что в России в течение последующих шести лет все государственные услуги планируют перевести в электронный вид. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами.