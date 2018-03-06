РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. Костюмированная шоу-программа пройдет 8 марта в конном дворе Люберец в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять», сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в конце декабря 2017 года в рамках федерального проекта. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть программы будет посвящена празднованию Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.

«Восьмого марта в конном дворе парка культуры и отдыха Люберец «Наташинские пруды» пройдет костюмированная шоу-программа в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять». Начало в 12:00, вход свободный», – сказал Негин.

По его словам, для гостей также будет организована концертная программа «Весенний калейдоскоп». Начало в 12:00.