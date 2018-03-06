РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник на заседании регионального правительства отметил необходимость внедрения в регионе электронного документооборота.

«Обращаю внимание глав министерств, ведомств, руководителей территорий на важность перехода к электронному документообороту. Были проведены семинары, работа по обучению специалистов. Прошу эту работу взять к исполнению», - сказал Воробьев.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин отметил, что в России в течение последующих шести лет все государственные услуги планируют перевести в электронный вид. Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами.