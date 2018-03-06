РИАМО - 6 мар. В микрорайоне Болшево подмосковного Королева полицейские изъяли у мужчины около 3 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четвертого марта в 18:55 в городском округе Королев, микрорайон Болшево, установлен и доставлен в полицию гражданин 1990 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,72 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).