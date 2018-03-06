РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экологическому блоку оперативно выехать в подмосковный Волоколамск, жители которого жалуются на запах от полигона твердых бытовых отходов, и разработать дорожную карту по решению этой проблемы.

Во вторник в Красногорске проходит расширенное заседание регионального правительства под руководством Воробьева.

«Жители Волоколамска беспокоятся, выбросы были с Ядрово. Александр Борисович (министр экологии и природопользования региона Александр Коган - ред.), вы выезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте о дорожной карте - и жителям, и нам: какие мероприятия будут предприняты, чтобы подобное не повторялось. Тема чувствительная, люди выступали на выходных, вы там были, нам нужна дорожная карта, которая позволит предотвратить запахи и экологическую катастрофу», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Ранее жители Волоколамска пожаловались на сильный запах, идущий с полигона «Ядрово», который расположен рядом с городом.