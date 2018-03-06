РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. Полицейские и волонтеры ищут 36-летнего москвича, который пропал 23 февраля, он может находиться в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал Александр Тронин, который 23 февраля 2018 года мог направиться в городской округ Подольск, такая информация поступила от свидетелей. Достоверной информации о его местонахождении нет», – сказал представитель поискового отряда.

Рост Тронина 178 сантиметров, телосложение нормальное, серо-голубые глаза, волосы светло-русые. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные вязаные перчатки, черные со светло-коричневыми полосками ботинки на молнии, серую вязаную шапку.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба звонить по телефону: 8(800)700-54-52.