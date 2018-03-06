РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник на заседании регионального правительства поручил главам муниципалитетов разработать дорожные карты по ликвидации недостроев.

«Наша задача - избавить область от недостроенных, страшных зданий, которые портят облик городов. В начале года главы муниципалитетов провели большую ревизию недостроенных объектов. Очень надеюсь, что каждый глава территории составит дорожную карту, которая позволит навести порядок на вверенной земле», - сказал Воробьев.

С 2018 года борьба с недостроями оценивается в региональном рейтинге-50, добавил глава Подмосковья.

В ходе проведения ревизии в январе 2018 года на территории Подмосковья выявили порядка 300 недостроенных объектов, которые находятся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности. Более 230 из них - объекты нежилого назначения. Около 65% - это брошенные недострои, имеющие исходно-разрешительную документацию, а 35% составляют самовольные постройки, возведенные без каких-либо документов.

В рамках методической поддержки органов местного самоуправления Главархитектура Московской области разработала типовую дорожную карту, содержащую план и сроки мероприятий по ликвидации недостроев. Первые результаты работы по ликвидации данных объектов ожидаются к началу 2019 года.