РИАМО - 6 мар. Качество организации торгов должно находиться под персональным контролем глав муниципалитетов Подмосковья, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу напомнить главам муниципалитетов, что ответственность по закупкам должна быть персональная. В этом году мы предусмотрели в рейтинге-50 интегральный показатель, который оценивает работу местных команд по качеству организации торгов. Рассчитываю, что каждый руководитель территории будет персонально вникать в систему подготовки и проведению торгов», - сказал Воробьев.

По его словам, в 2017 году в Подмосковье на закупках сэкономили 22 миллиарда рублей.

Общий объем средств, размещаемых ежегодно на госзакупках в Подмосковье, составляет около 220 миллиардов рублей. Доля участия малых предприятий в госзакупках в 2017 году составила в Подмосковье почти 30%.

Рейтинг муниципальных образований Подмосковья поводят в регионе ежегодно. С 2015 года более 30 муниципалитетов улучшили свои показатели. На 2018 год в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Московской области утвердили 50 целевых показателей.