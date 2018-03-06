РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание транспортного средства в ночь на вторник, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник около 03:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Подольск, улица Комсомольская, дом 68.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 04:02. Привлекаемые силы и средства: одна единица техники, четыре человек», – говорится в сообщении.