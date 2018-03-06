РИАМО - 6 мар. Два онкорадиологических центра откроют в Подмосковье в 2018 году, в целом Московская область уделяет большое внимание программе онкологии, о которой говорил в обращении к Федеральному Собранию президент России, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Борьба с онкологией была выделена отдельно, очень важная задача федерального масштаба. Мы в Подмосковье активно реализуем программу, в этом году откроем онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Дальше приступкам к проектированию нового корпуса и клинико-диагностического центра. Это будет современный мощный центр, который позволит значительно увеличить количество обследований», - сказал Воробьев.

Также губернатор уточнил, что в прошлом году в регионе ввели хирургический корпус областного онкодиспансера в Балашихе.

В ежегодном послании Федеральному собранию РФ, которое состоялось 1 марта в ЦВЗ «Манеж», президент России Владимир Путин одной из задач назвал доступность качественной медпомощи, соответствующей международным стандартам, в том числе для онкобольных.

В Подмосковье проводится большая работа в этой сфере. Так, в Балашихе построен ультрасовременный комплекс полного цикла, новый онкоцентр в Подольске оснащен техникой последнего поколения по лучевой терапии. Оба центра начнут принимать больных этой весной. В 2017 году на базе областного онкодиспансера в Балашихе открылся новый хирургический корпус, мощность диспансера увеличилась до 700 коек. Всего подмосковные онкоцентры смогут принять около 40 тысяч человек в год.

По данным Минздрава Подмосковья, в 2017 году смертность среди жителей от онкологии сократилась почти на 16%.