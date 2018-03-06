РИАМО – 6 мар. Кассиры и контролеры-билетеры в РФ смогут требовать документы у зрителей, желающих попасть на фильм или спектакль с рейтингом 18+, пишет во вторник газета «Известия».

«Кассиры и контролеры-билетеры смогут требовать паспорт у зрителей, планирующих попасть на спектакль, фильм или другое мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних. Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные Министерством культуры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности», - говорится в статье.

Кроме того, документ также вводит запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.

Также, как уточняет издание, Минкультуры предложило смягчить требования к расположению точек распространения запрещенной для детей информации. Речь идет, в том числе, о театрах и кинотеатрах, в которых идут фильмы и постановки возрастной категории «18+».

«Сейчас, согласно закону, они могут располагаться не менее чем в 100 метрах от границ территории детских организаций. Однако реализовать эту норму на практике невозможно, полагают в министерстве», - добавляется в сообщении.

По данным газеты, действующий запрет фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет, поскольку большинство столичных театров расположены в центре города — так же, как детские библиотеки и школы. Например, МХАТ имени М. Горького находится недалеко от гимназии, а московский театр «Современник» — рядом с Московским детским музыкальным театром «Экспромт». Это же касается и книжных магазинов, домов культуры и библиотек.

В Министерстве культуры газете пояснили, что в ситуации, когда во дворе Театра имени Маяковского в Москве находится школа, следует исключить из его репертуара все спектакли категории «18+».

«Чтобы решить проблему, Минкультуры предлагает разрешить субъектам сократить расстояние между объектами до 50 метров «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте. При этом регионы должны сформировать и опубликовать список таких детских организаций», - подчеркивается в статье.