РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 мар. Асфальтовое покрытие положат в 2018 году на новой дороге, которая свяжет Кузьминскую улицу Котельников с Дзержинским и Новорязанским шоссе, сообщила глава округа Ирина Польникова.

«Один из важнейших для жителей Котельников проект – строительство проезда №4638, который свяжет улицу Кузьминскую Котельников с Дзержинским и Новорязанским шоссе. Сейчас мы запустили движение по временной схеме – по уложенным плитам. В 2018 году на их месте будет асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлены знаки», – сказала Польникова.

Строительство проезда ведет ООО «БИГ девелопмент». Задержка строительства связана с длительной процедурой получения согласования от «Мособлгаза» по перекладке газопровода высокого давления.

«Второй крупный проект – строительство альтернативной дороги в микрорайоне Южный Котельников. Разработана дорожная карта», – заключила Польникова.