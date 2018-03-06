РИАМО - 6 мар. В подмосковном Одинцове в районе Ледового дворца рядом с припаркованной машиной неизвестный расстрелял местного предпринимателя, по данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, вечером после тренировки по хоккею предприниматель вышел из Ледового дворца и направился к своей автомашине. Открыв багажник, мужчина стал убирать спортивную сумку. В этот момент неизвестный, одетый во всем черном, произвел в коммерсанта сзади не менее пяти выстрелов практически в упор, в том числе два в голову. После совершенного преступления неизвестный скрылся», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В ходе осмотра следователями и криминалистами на месте происшествия обнаружены и изъяты пять гильз, личные вещи и документы потерпевшего, мобильный телефон.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к убийству», - подчеркивается в сообщении.